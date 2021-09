Afrobasket Feminino: Angola e Moçambique nos quartos, Cabo Verde eliminado

Angola e Moçambique apuraram-se para os quartos-de-final do Afrobasket feminino que decorre nos Camarões enquanto Cabo Verde foi eliminado.

O Afrobasket feminino contava com a participação de três selecções lusófonas: Angola, Cabo Verde e Moçambique.

No play-off de acesso aos quartos-de-final, Angola derrotou Cabo Verde por 82-65.

No primeiro período, as angolanas conseguiram atingir uma vantagem de 28-7, no entanto no segundo período as cabo-verdianas reduziram o marcador para 44-31.

Após o intervalo, a selecção angolana voltou a aumentar a vantagem. O terceiro período terminou com um resultado de 65-49.

O quarto e último período foi equilibrado mas as angolanas acabaram por vencer o encontro por 82-65.

Nos quartos-de-final, Angola vai defrontar o Mali, enquanto Cabo Verde ficou fora da prova.

Moçambique eliminou Quénia

No play-off de acesso aos quartos-de-final, as moçambicanas venceram as quenianas por 72-50.

No primeiro período, Moçambique conseguiu atingir uma vantagem de 24-12. Uma vantagem que continuou a aumentar até atingir 41-23 no segundo período.

Após o intervalo, a selecção moçambicana voltou a aumentar a vantagem. O terceiro período terminou com um resultado de 57-33.

O quarto e último período acabou por ser favorável às quenianas que reduziram o resultado, mas não inverteram a tendência. O resultado final fixou-se em 72-50.

Nos quartos-de-final, Moçambique vai medir forças com o Senegal.

De notar que nos outros quartos, a Nigéria vai defrontar a Costa do Marfim enquanto o Egipto vai enfrentar os Camarões.

Os quartos-de-final da prova decorrem na quinta-feira 23 de Setembro.

