Inquérito revela alta taxa de corrupção sexual em meio escolar em Madagáscar

Visual da campanha de luta contra a corrupção sexual da Transparency International em Madagáscar. © RFI / Sarah Tétaud

Foi apresentado ontem em Madagáscar um relatório da ONG de luta contra a corrupção Transparency International dando conta da extensão dos abusos sexuais cometidos em meio escolar no país. De acordo com este documento elaborado com base nos testemunhos de mais de 5 mil pessoas, 84% das estudantes inquiridas dizem ter sido vítimas de corrupção sexual, ou seja, foram induzidas a trocar favores sexuais contra uma boa nota na escola ou na universidade.