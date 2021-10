Ruanda

Youtuber crítica em relação ao poder no Ruanda foi condenada a 15 anos de prisão

A youtuber Yvonne Idamange foi detida no passado mês de Fevereiro. Martin Bureau AFP/Archivos

Texto por: RFI 1 min

A justiça ruandesa condenou ontem uma youtuber muito crítica em relação ao poder de Paul Kagame a 15 anos de prisão e 2000 Dólares de multa por "incitação à violência". De acordo com a ONG Human Rights Watch, têm-se multiplicado as perseguições contra as vozes dissonantes no Ruanda.