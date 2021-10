Moçambique: Petrolífera francesa Total adia início da exploração de gás natural

A empresa Total vai adiar o início da exploração de gás natural liquefeito, na Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado.

A petrolífera francesa Total adiou o início da exploração de gás natural liquefeito na Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, de 2024 para 2026.

A informação avançada pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, que garante estar previsto para os próximos dias um encontro com a direcção da empresa.

"Nós temos um mecanismo de discussão com a direcção da Total relativamente a todos os assuntos associados à implementação do projecto. Uma das condições estabelecidas para a retoma do projecto é a garantia de segurança, estabilidade e a retoma das populações às zonas onde o projecto será implementado", começou por dizer.

Apesar disso, ainda não há detalhes concretos: "Prevemos para breve encontros para discussão dos detalhes. Há dois dias, o CEO da Total, Patrick Pouyanné, já referiu que espera que o projecto entre em operação em 2026, o que quer dizer que já há indicações de que no próximo ano podemos ter o projecto já a retomar essa actividade".

"Nada está determinado, uma vez que vai resultar das discussões que teremos e do próprio trabalho que a Total e os seus concessionários terão que fazer para a remobilização de todas as empresas contratadas e subcontratadas para a implementação do projecto", rematou Max Tonela.

Recorde-se que a Total suspendeu as suas actividades em Afungi e retirou todos os seus funcionários após os ataques jihadistas de 24 de Março à vila sede de Palma onde está instalado o seu projecto, por sinal , o maior investimento da multinacional na exploração de Gás Natural Liquefeito em África, avaliado em cerca de 25 mil milhões de dólares.

