António Guterres preocupa-se com degradação de situação no Saara Ocidental

O Secretário-geral da ONU,António Guterres, afirma estar profundamente preocupado com a deterioração da situação no Saara Ocidental. Num relatório da ONU ainda não divulgado, Guterres apela os protagonistas do velho conflito, Marrocos e Frente Polisario, a dialogarem.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considera que a situação no Saara Ocidental se degradou de há um ano para cá devido ao recomeço das hostilidades entre Marrocos e o movimento independentista, Frente Polisario e à pandemia de Covid-19. Citado, num relatório efectuado pelas Nações Unidas, Guterres sublinha que hostilidades e pandemia são os dois factores que contribuiram para a deterioração no Saara Ocidental.

Publicidade Continuar a ler

Num relatório ainda não divulgado e entregue ao Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estima que o recomeço das hostilidades entre o Marrocos e os independentistas sarauís da Frente Polisario, são dois elementos que "modificaram consideravelmente" a actuação da MINURSO, missão da ONU no Saara Ocidental, levada a cabo por 235 obsrevadores.

Guterres realça que os dois factores citados limitam a capacidade da missão da ONU, no que diz respeito à execução do seu mandato.

O secretário-geral da ONU afirma estar profundamente preocupado com os acontecimentos ocorridos desde há um ano para cá no Saara Ocidental. António Guterres considera que "o recomeço das hostilidades entre o reino de Marrocos e a Frente Polisario é um gande revés" na procura de uma solução política para o velho conflito.

Guterres acrescenta que "sente subsiste um risco evidente de escalada, enquanto persistirem as hostilidades". O secretário-geral da ONU apelou as duas partes a apaziguarem a situação e a cessarem imeditamente as hostilidades.

António Guterres destacou a urgnte necessidade da retoma do processo político, sugerindo que os dois protagonistas do conflito, marroquinos e independentistas sarauís cheguem a um acordo para a designação de um emissário da ONU, de forma a que seja reactivado o diálogo sobre o Saara Ocidental.

No seu relatório, Guterres sublinha que em meados de Novembro de 2020, a Frente Polisario anunciou, após confrontos com Marrocos, que esta não se comprometia mais a respeitar o cessar fogo em vigor desde 1991.

Em Dezembro, também de 2020, os Estados Unidos por intermédio do então presidente Donald Trump, marcando uma ruptura com a anterior posição norte-americana, decidiram reconhecer a soberania de Marrocos a totalidade do território do Saara Ocidental.

Segundo os analistas, a decisão de Trump foi motivada pelo seu desejo de reaproximar o mundo árabe de Israel.

A nova administração Biden, não se pronunciou até a data, sobre a decisão da sua antecessora.

No final de Agosto de 2021, a Argélia, que apoia a Frente Polisario, cortou relações diplomáticas com Marrocos, nomeadamente devido às posições do reino cherifiano sobre o Saara Ocidental.

Os independentistas sarauís exigem a organização de um referendo sobre a autodeterminação do Saara Ocidental, previsto pela ONU, enquanto Marrocos, que controla mais de dois terços da ex-colónia espanhola, propõe um plano de autonomia sob sua soberania.

A ex-colónia do reino de Espanha, no noroeste da África, é reivindicada por Marrocos e pela República Árabe Sarauí Democrática, proclamada em 1976, após a retirada dos espanhóis.

De salientar ainda que desde 1976 que o Saara Ocidental, classificado como um território autónomo pela ONU, não possui um estatuto jurídico.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro