Terrorismo/Moçambique

Moçambique: Crianças raptadas e instrumentalizadas nas matas de Cabo Delgado

Crianças do campo de deslocados de Metuge, Cabo Delgado, em Maio de 2021. © Liliana Henriques / RFI

Texto por: Orfeu Lisboa

Os terroristas estão a recrutar crianças, doutriná-las e instrumentalizá-las em alguns campos de treino na província de Cabo Delgado, revelação feita com preocupação pelas forcas governamentais em Mocambique, numa altura em que algumas zonas estão já livres dos grupos que, há cerca de 4 anos, aterrorizam a população em vários distritos da província rica em recursos naturais no norte do país.