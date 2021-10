Burkina Faso

Burkina Faso: arrancou julgamento do assassínio de Thomas Sankara

Abertura do julgamento do assassínio de Thomas Sankara, na capital do Burkina Faso, a 11 de Outubro de 2021. © AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Começou esta manhã na capital do Burkina Faso o julgamento dos supostos autores do assassínio em 1987 do antigo presidente Thomas Sankara, uma das maiores referências do panafricanismo. Um dos grandes ausentes é o antigo chefe de Estado Blaise Compaoré que lhe sucedeu, actualmente a viver na Costa do Marfim.