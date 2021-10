Mundial 2022: Moçambique e Angola perderam respectivos jogos

As eliminatórias para o Mundial de futebol de 2022 que vai decorrer no Catar prosseguem esta semana. Angola e Moçambique acabaram por perder na quarta jornada.

Publicidade Continuar a ler

Os Mambas receberam os Camarões e perderam por 0-1 num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo D. O único tento foi apontado pelo defesa Michael Ngadeu.

Na tabela classificativa, os Camarões lideram com 9 pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com um ponto e já estão eliminados da corrida ao Mundial.

Na próxima jornada Moçambique desloca-se à Costa do Marfim.

Quanto aos Palancas Negras deslocaram-se ao Gabão e perderam por 2-0 num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo F. Os golos foram apontados por Pierre-Emerick Aubameyang e pelo defesa angolano Augusto Carneiro na própria baliza.

Na tabela classificativa o Egipto lidera com sete pontos. Angola ocupa o quarto e último lugar com 3 pontos.

Na próxima jornada os angolanos recebem o Egipto.

Recorde-se que a primeira selecção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Catar.

Crónica de Marco Martins 11/10/2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro