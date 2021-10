Dino D'Santiago e Francisca Van Dunem entre afrodescendentes mais influentes do mundo

A lista global de Afrodescendentes Mais Influentes de 2021 seleccionou vários nomes lusófonos como o cantor português Dino D’Santiago, de ascendência cabo-verdiana, a ministra da Justiça portuguesa Francisca Van Dunem, o são-tomense Mário Lopes e os angolanos Matheus Steita e Fernanda René.

Publicidade Continuar a ler

A "Lista Global de Afrodescendentes Mais Influentes de 2021" surge na sequência "Década Internacional dos Povos de Ascendência Africana", proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorre entre 2015 e 2024. A lista escolhe “100 pessoas entre 80 países com base na sua influência política, perspicácia empresarial, acompanhamento dos media sociais ou o seu esforço humanitário" que contribuam com avanços significativos no mundo.

"Este é sonho de toda uma comunidade", contou à RFI Dino D'Santiago, escolhido na secção Media e Cultura.

"Este é sonho de toda uma comunidade", contou à RFI Dino D'Santiago

Na sua página de Instagram, Dino D'Santiago, que foi escolhido na secção Media e Cultura, considerou que "é uma honra elevar mais uma vez as bandeiras de Cabo Verde e Portugal". Dino D'Santiago dedica esta distinção a Giovani e a Bruno Candé.

Dino D'Santiago dedica a distinção a Giovani e a Bruno Candé

A ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunem, foi seleccionada para a categoria honrosa de "Life Achievement" (realização de vida), no sector da Justiça. O antigo Presidente norte-americano Barack Obama foi eleito nesta categoria, mas no sector de Desenvolvimento.

Na lista também constam outros nomes como a angolana Fernanda Renée Samuel e a brasileira Erika Hilton, em Políticos e Governantes (com menos de 40 anos); a brasileira Christiane Silva Pinto em Negócios e Empreendedorismo; os brasileiros Ad Júnior, Cláudia Alves e Gil Nogueira em Media e Cultura; o são-tomense Mário Lopes, o angolano Matheus Steita e os brasileiros Edu Lira e Viviane Ferreira no sector de Activismo Humanitário e Religioso; os brasileiros Lazaro Ramos e Tais Araujo em TV e filmes; as brasileiras Margareth Menezes em Música e Luciana Barreto nos Media.

O activista são-tomense Mário Lopes reagiu à eleição na sua página de Facebook: "Vim do -0, quem acompanha minha jornada saberá os detalhes, até ter o nome registado em uma iniciativa apoiado por Nações Unidas , e na mesma edição em que está Barack Obama, e pessoas que admiro e sigo de perto o seu activismo e profissionalismo como Matheus Steita e Fernanda Renée torna tudo imensamente especial."

Houve, ainda, menções honrosas do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos para Emerson Caetano, Livia Dimas e Clara Marinho Pereira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro