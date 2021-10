Regresso de Laurent Gbagbo à cena política com congresso e novo partido

Um partidário de Laurent Gbagbo, segurando um cartaz,no dia 16 de Outubro de 2021, em Abidjan, durante o congresso constitutivo do novo partido (PPA-CI) do antigo presidente da Costa do Marfim.

O antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, que regressou ao seu país em Junho do corrente ano, lançou domingo um novo partido político, que ele reivindica ser "panafricano de esquerda", com o objectivo de disputar a eleição presidencial de 2025.Anunciado durante um congresso, o novo partido,segundo os seus impulsionadores será um marco histórico na política marfinense.

O lançamento do Partido dos Povos Africanos-da Costa do Marfim (PPA-CI), assinala o regresso de Laurent Gbagbo à cena política, segundo Justin Koné Katinan, porta-voz do antigo presidente marfinense.

De acordo com Georges Armand Ouégnin, presidente do comité de organização do congresso do novo partido, realizado em Abidjan, o ex-chefe de Estado da Costa do Marfim, que desvinculou-se da Frente Popular, enceta um novo capítulo da sua carreira política.

Mais de 1.600 congressistas participaramm no evento, que decorreu no Hotel Ivoire de Abidjan, e foi marcado pela adesão de alguns antigos houphouetistas, ou seja, apoiantes do Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI), primeira formação a assumir os destinos do país, após a independência obtida no 7 de Agosto de 1960.

Representantes do PDCI, agora liderado pelo também ex-presidente Henri Konan Bédié, foram convidados ao congresso do Partido dos Povos Africanos-Costa do Marfim.

Tanto no seu nome como logótipo, duas mãos entrelaçadas num mapa da África, o PPA-CI, de Laurent Gbagbo revela a preocupação em destacar a sua dimensão africana.

Várias delegações de representantes políticos de uma dezena de países africanos, assistiram ao congresso, do Partido dos Povos Africanos-Costa do Marfim, ao qual aderiram a maioria dos quadros da Frente Popular Marfinense, ex-partido da Gbabgo, agora liderado pelo antigo Primeiro-ministro, Pascal Affi N'Guessan.

Laurent Gbagbo foi eleito presidente do novo partido marfinense, cujo número dois é Adama Bictogo

Em declarações à agência France Presse, o antigo ministro do Trabalho, marfinense, Hubert Oulaye, realçou a dimensão panafricana o novo partido, afirmando que embora tenha estado longe do seu país durante dez anos, Laurent Gbagbo nunca deixou de reflectir sobre o futuro da Costa do Marfim e da África.

Segundo os analistas locais, independentemente da eleição presidencial de 2025, o PPA-CI visa reactivar o debate político, num país em que a oposição enfraqueceu nos últimos dez anos.

