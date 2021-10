Líbia/Política

Dez anos após morte de Muammar Kadhafi futuro é incerto na Líbia

O ex-líder líbio, Muammar Kadhafi, aqui em Fevereiro de 2011. Ele foi detido e morto, em Sirto sua cidade natal, no dia 20 de Outubro de 2011, na sequência das revoltas populares inspiradas pela chamada "primavera árabe" iniciada em 2011 na Tunísia. Dez anos depois da sua morte, a Líbia está confrontada com um futuro incerto. ©Reuters

Texto por: RFI 2 min

Dez anos depois da morte de Muammar Kadhafi pelos seus opositores armados, a Líbia mergulhada no caos político e militar, continua a lutar para superar o clima de violência que prevalece no país do norte de África. Um ano após o cessar-fogo e o processo de paz, encetado sob a égide das Nações Unidas, as divisões políticas subistem no que diz respeito ao futuro da Líbia.