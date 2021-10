CAN Feminino: São Tomé e Príncipe perdeu frente ao Togo na qualificação

© FIFA via Getty Images - Ian Walton - FIFA

São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique participam na fase de apuramento para o CAN Feminino 2022. Nesta sexta-feira, a selecção são-tomense perdeu por 0-5 frente ao Togo.

Publicidade Continuar a ler

O CAN Feminino 2022 vai decorrer em Marrocos de 2 a 23 de Julho de 2022. Para além do país organizador, onze nações têm de alcançar o apuramento.

Quatro países lusófonos estão na fase de apuramento: São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. De notar que Cabo Verde não participa na prova.

São Tomé e Príncipe perdeu frente ao Togo

Nesta sexta-feira, a selecção são-tomense perdeu por 0-5, em casa no Estádio Nacional 12 de Julho, frente ao Togo, num jogo a contar para a primeira mão da segunda fase de apuramento para o CAN Feminino 2022.

A segunda mão decorre a 26 de Outubro em território togolês.

Guiné-Bissau venceu, Angola e Moçambique perderam

A Guiné-Bissau foi o único país a vencer a primeira mão da segunda fase de apuramento para o CAN Feminino 2022.

A selecção guineense derrotou por 1-0 a Mauritânia. A segunda mão decorre a 26 de Outubro.

Quanto a Angola perdeu em casa, em Luanda, por 1-5 frente ao Botsuana. Uma derrota pesada. Quanto à segunda mão decorre a 26 de Outubro em Francistown

Por fim, as moçambicanas foram goleadas por 0-7 pela África do Sul, em Maputo. A 26 de Outubro, as sul-africanas recebem Moçambique em Joanesburgo.

De notar que as selecções que se apuram, seguem para o play-off de acesso à fase final do CAN Feminino 2022 que vai decorrer em Marrocos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro