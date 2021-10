A guerra entre as tropas do exército etíope e os rebeldes de Tigray intensificam-se. A força aérea etíope bombardeou a capital rebelde, e Ancara revelou que a Etiópia quer comprar drones turcos.

Nas últimas semanas a guerra entre as forças armadas da Etiópia e os guerrilheiros separatistas da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF) intensificaram-se, levando a força aérea etíope a bombardear a capital da província Mekelle, e Agbe, outra localidade da província rebelde.

Esta guerra separatista começou há praticamente um ano, e já fez milhares de mortos e mais de 2 milhões de refugiados, estando a causar uma enorme crise humanitária. As Nações Unidas estimam que 90% da população do Tigray necessita de ajuda e 400,000 pessoas estão em situação de fome extrema.

O TPLF sempre teve uma preponderância na política etíope, chegando a dominar sucessivos governos, mas desde que o atual primeiro-ministro Abiy Ahmed, que não é da região, assumiu o poder em 2018, instalou-se a rivalidade, que explodiu num conflito armado em Novembro do ano passado.

Depois de algumas vitórias das forças governamentais, os guerrilheiros do TPLF levaram a melhor, ocupando a capital provincial em Julho, e expandindo as suas operações para as províncias vizinhas de Amhara e Afar, cujos governos regionais também lutam contra o TPLF.

Em meados de Outubro, logo após o primeiro-ministro Abiy Ahmed ter sido empossado para um segundo mandato, as forças armadas etíopes iniciaram uma ofensiva militar para tentar recuperar território, incluindo bombardeamentos aéreos. Segundo a TPLF, as baixas no campo de batalha são significativas.

As Nações Unidas tem tido muita dificuldade em enviar ajuda humanitária para Tigray, e já acusaram o governo central de bloquear o processo, o que levou Adis Abeba a expular 7 quadros da ONU que trabalhavam na Etiópia.

O conflito já extravasou as fronteiras, já que tropas da vizinha Eritreia atravessaram a fronteira e combatem também os rebeldes da TPLF. Algumas organizações acusaram as tropas etíopes e da Eritreia de terem cometido vários crimes de guerra.

Recentemente Ancara também anunciou que estava a negociar a venda de drones armados Bayraktar TB2, de fabrico turco, à Etiópia. Estes drones foram fundamentais para os aliados de Ancara vencerem os conflitos na Líbia e em Nagorno-Kharabakh (Cáucaso).

Abiy Ahmed assinou três acordos de cooperação militar quando visitou Ancara no passado mês de agosto, e as exportações turcas de material militar para a etiópia aumentaram significativamente este ano, atingindo €40 milhões só nos primeiros meses de 2021.

