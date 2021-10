ONU defende regresso do poder civil no Mali

Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU é esperada, este sábado, em Bamako para exortar as autoridades malianas a regressar ao poder civil, depois de dois golpes num espaço de nove meses.

Uma delegação do Conselho de Segurança da ONU, liderada pela embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, é esperada este sábado, 23 de Outubro, em Bamako para pressionar o Mali a instaurar o poder civil, após dois golpes em nove meses.

A delegação do Conselho de Segurança da ONU "vai encontrar-se com as mais altas autoridades do Mali, bem como com vários representantes de instituições republicanas".

Estão ainda previstos encontros com "os grupos armados signatários (do acordo de paz de 2015) e a sociedade civil", anunciou em comunicado a Missão da ONU no Mali (Minusma).

Este sábado, a ONG Human Rights Watch (HRW) pediu à ONU para pressionar as autoridades do Mali a investigarem as execuções e desaparecimentos atribuídos às forças de segurança.

Depois de Mali, a delegação do Conselho de Segurança da ONU viaja amanhã para o Níger.

