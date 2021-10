Futebol Feminino

CAN Feminino: Guiné-Bissau apurou-se, Angola, Moçambique e Sao Tomé e Príncipe eliminados

Texto por: Marco Martins

A Guiné-Bissau é a única equipa lusófona que ainda pode chegar à fase final do CAN Feminino 2022 de futebol. As três outras nações - Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique - foram eliminadas.