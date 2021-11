Golpe de Estado/Sudão

Sudão: Junta militar ordena libertação de quatro ministros civis

Manifestantes sudaneses protestam contra a detenção de membros do governo de transição nesta segunda-feira (25), em Cartum. AFP - -

Texto por: RFI 2 min

O comandante do exército do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhane, ordenou esta quinta-feira, 4 de Novembro, a libertação de 4 ministros que haviam sido detidos no passado dia 25 de Outubro, aquando do golpe de Estado levado a cabo no país. A notícia é avançada pela televisão estatal sudanesa.