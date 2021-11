Etiópia

Etiópia: ONU exige acesso "seguro e desimpedido" da ajuda humanitária

O conflito em Tigray desencadeou uma grande crise humanitária Amanuel Sileshi AFP

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou a um cessar-fogo na Etiópia e manifestou "profunda preocupação" com a escalada do conflito no país.