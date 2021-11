COP26: "A maioria das pessoas em África não tem uma vida de dignidade"

A cimeira do clima das Nações Unidas, popularmente designada por COP26, está a decorrer em Glasgow há uma semana. O financiamento dos países ricos para a adaptação dos países mais pobres às alterações climáticas é o tema preponderante das discussões de hoje na COP 26.

Publicidade Continuar a ler

Dipti Bhatnagar, da ONG Justiça Ambiental de Moçambique e Amigos da Terra Internacional, começou por mencionar as razões que fazem com que esta ajuda não chegue.

"Os países ricos, que criaram este problema das alterações climáticas, realmente não querem mudar os seus sistemas e também não querem ajudar os nossos países a seguirem outro caminho de desenvolvimento", começou por defender a activista.

Dipti Bhatnagar salientou que os países ricos estão a adoptar uma atitude de hipocrisia durante esta cimeira porque "existem muitos compromissos sobre, por exemplo, desmatamento e combustíveis fósseis", que, no fundo acabam depois por não se concretizar.

A defensora ambiental falou ainda sobre o impacto das alterações climáticas nos países africanos. Dipti Bhatnagar recordou o ciclone Idai, que varreu a costa de Moçambique, em 2019, e que provocou vários estragos materiais, bem como perdas humanas.

"Estamos a ver impactos das alterações climáticas em todo o mundo, queimas e inundações, são disso exemplo. Isto está a afectar o povo, está a afectar pessoas que não criaram este problema e que não têm recursos para sobreviver", acrescentou.

A activista é da opinião que os países ricos têm de ajudar os mais pobres a lidarem com estas mudanças climáticas: "Quando nós activistas falamos de perdas e danos é porque já existem impactos a acontecer nas comunidades, nas vidas, nos corpos das pessoas. Quem criou este problema tem de ajudar".

Lucas Chancel, economista francês, defende a necessidade de um imposto sobre a fortuna, pois cerca de 10% da população mais rica é responsável por cerca de metade das emissões dos gases de efeito de estuda. A outra metade emite somente 12%. Dipti Bhatnagar comentou esta ideia e reiterou a importância do fim das desigualdades no mundo.

"Temos de acabar com o problema da desigualdade. O mundo não está só a enfrentar o problema das alterações climáticas, a desigualdade também está presente. Quem está a criar o problema das mudanças climáticas são os mais ricos", disse ainda.

Em entrevista à RFI, a responsável da ONG moçambicana abordou ainda as condições de vida de milhares de pessoas no continente africano.

"A maioria das pessoas no sul, por exemplo, em Moçambique, em África, não têm uma vida de dignidade, não têm energia em casa, têm problemas de alimentação, não têm assegurados os direitos básicos de energia, transporte, educação e saúde. O que estamos a exigir é uma vida de dignidade para cada uma das pessoas. Parar com as desigualdades é muito importante", rematou.

Gana e Quénia reiteram pedido de ajuda aos países mais ricos

Os representantes dos países africanos na cimeira têm feito pressão no sentido de conseguirem garantias de apoio por parte dos países ricos.

Kwaku Afryie, ministro do Ambiente do Gana, participou hoje na COP26 e mostrou-se desiludido com a falta de apoio dos países ricos. "É muito desencorajador verificar que o objectivo global do financiamento ainda não está operacional nas salas onde decorrem as negociações".

Por seu turno, Keriako Tobiko, representante do ministério do ambiente do Quénia, apelou directamente aos países mais ricos por apoio monetário.

"Ponham o dinheiro na mesa", pediu o representante queniano, acrescentando que "já houve demasiados workshops, retiros e conferências. Diz-se sempre que é tempo de agir agora, que chegou a altura, mas na verdade, já não há tempo".

Recorde-se que a cimeira das Nações Unidas, que está a decorrer na Escócia até ao próximo dia 12 de Novembro, reúne milhares de especialistas, activistas e pelo menos 120 chefes de Estado e de governo, que estão a discutir a problemática das alterações climáticas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro