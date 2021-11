África do Sul vai extraditar Manuel Chang para os EUA

A justiça sul-africana decidiu esta quarta-feira, 10 de Novembro, extraditar o antigo ministro das finanças de Moçambique Manuel Chang para os Estados Unidos da América.

O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, decidiu esta quarta-feira que Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos da América.

A juíza sul-africana Maragarete Ruth leu a sentença nesta quarta-feira, ao apreciar o recurso interposto pela organização não-governamental moçambicana Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) que alegou que caso fosse para Moçambique, Manuel Chang não seria responsabilizado.

"O Sr. Manuel Chang será entregue e extraditado para os Estados Unidos da América para ser julgado pelos seus alegados crimes nos EUA, conforme consta no pedido de extradição datado de 28 de Janeiro de 2019", declarou a juíza sul-africana Maragarete Ruth.

Em 23 de Agosto, o porta-voz do ministério da Justiça sul-africano, Chrispin Phiri, anunciou que a África do Sul decidiu extraditar para Moçambique o antigo ministro das Finanças moçambicano.

Manuel Chang foi detido na África do Sul em Dezembro de 2018 a pedido das autoridades norte-americanas, que o acusam de crimes financeiros e subornos no esquema da contracção ilegal de uma dívida de 2,2 mil milhões de dólares, no conhecido escândalo das "dívidas ocultas".

