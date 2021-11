Em vídeo póstumo Frederik de Klerk pede desculpas por apartheid

Captura de ecrã extraído do vídeo divulgado pela Fundação Frederik de Klerk, algumas horas depois da sua morte, no dia 11 de Novembro de 2021. No vídeo o antigo líder do Partido Nacional e ex-Presidente da África do Sul pediu desculpas ao povo sul-africano pelo sistema de apartheid.

Falecido a 11 de Novembro de 2021 com 85 anos o antigo presidente da África do Sul Frederik Willem de Klerk, deixa um legado político que é mitigadamente avaliado no seu país natal. No exterior, ele continue a ser a figura que, conjuntamente com Nelson Mandela, contribuiu para uma transição pacífica do apartheid a normalidade democrática no seu país. Acusado de ter justificado o apartheid, De Klerk, num video póstumo, pediu desculpas ao povo sul-africano.

A herança política de Frederik Willem de Klerk, último presidente do sistema de apartheid na África do Sul, é objecto de uma avaliação mitigada no plano nacional. Visto como o dirigente que, em parceria com Nelson Mandela, contribuiu para uma transição pacífica na África do Sul do pós-apartheid, De Klerk, realçou num vídeo póstumo que continuava a ser acusado de justtificar ou de ter justificado a existência do desumano regime instituído pelo Partido Nacional a partir de 1948.

De klerk formulou desculpas ao povo sul-africano, e explicou que depois de ter apoiado o regime de apartheid na África do Sul durante a sua juventude e como membro de governo compreendeu, ô quão o sistema era errado e indigno no plano humano.

Em vídeo póstumo, De Klerk pede desculpa pelo período do Apartheid

“É verdade que na minha juventude eu era favorável ao sistema de “desenvolvimento separado”. Eu nunca gostei do termo apartheid. Eu apoiei quando era deputado e quando me tornei ministro. Mas posteriormente, em muitas ocasiões, eu pedi desculpas pelo sofrimento e a indignidade causadas pelo apartheid às pessoas e às pessoas de cor na África do Sul. Muitas acreditaram em mim. Outras não.

Por conseguinte deixem-me, nesta última mensagem, repetir:

Sem qualquer condição eu peço desculpas pelo sofrimento e dor, indignidade e danos que o apartheid causou aos negros,mestiços e indianos da África do Sul .

Eu peço desculpas não só como antigo líder do Partido Nacional, mas também como indivíduo”. (Frederix Willem de Klerk)

Frederik.W. De Klerk declarou também que, no início da década de 1980, o seu ponto de vista sobre o apartheid mudou completamente. De Klerk afirmou que ele ressentiu como se tivesse sido convertido à uma outra consiciência.

O antigo presidente da África do Sul sublinhou que compreendeu, que o apartheid era um sistema errado e moralmente injustificável.

