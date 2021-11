Etiópia pede aos Estados Unidos para reverter novas sanções à Eritreia

O Primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, aqui no dia 4 de Outubro de 2021, durante a tomada de posse para um segundo mandato de cinco anos. O seu governo formulou a 13 de Novembro de 2021 um pedido para que os Estados Unidos revertam as novas sanções à Eritréia, aliada da Etiópia no seu conflito contra os dissidentes da Frente de Libertação do Povo do Tigray.

O governo etíope denunciou hoje a decisão dos Estados Unidos da América de aplicar sanções à Eritreia devido ao papel desempenhado por este país no conflito entre as forças governamentais da Etiópia e os separatistas da região de Tigray. Segundo as autoridades de Adis Abeba, as sanções norte-americanas e demais medidas restritivas deveriam antes ser aplicadas à Frente de Libertação do Povo do Tigray.

As autoridades etíopes denunciaram este sábado, 13 de Novembro de 2021, as novas sanções dos Estados Unidos da América à Eritreia, devido ao papel desempenhado por este último Estado no conflito entre as forças governamentais da Etiópia e os rebeldes da província etíope do Tigray. O governo de Adis Abeba pediu ao seu homólogo de Washington para reverter a sua decisão.

As novas medidas norte-americanas contra a Eritreia prendem-se com o facto de Asmara apoiar militarmente a Etiópia, na sua luta contra a rebelião separatista no Tigray.

Por intermédio de um comunicado, as autoridades eritreias afirmaram que as sanções e demais medidas restritivas aplicadas à Eritreia representam uma política errada e hostil por parte dos Estados Unidos, e considerou que as mesmas se baseiam em falsas alegações.

O Ministério da Informação eritreu sublinhou, em comunicado, que "as sanções unilaterais que culpabilizam e fazem do seu país um bode expiatório, com base em acusações espúrias, constituem uma violação do direito internacional e da soberania da Eritréia".

De acordo com o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, os Estados Unidos da América não vão aplicar no imediato sanções a elementos ligados ao governo etíope e à Frente de Libertação do Povo do Tigray, mas declarou que as partes em conflito devem envidar esforços de forma a encetar o diálogo.

Segundo os analistas, a administração de Washington optou por não aplicar sanções aos dirigentes etíopes porque considera que o Primeiro-ministro, Abiy Ahmed, poderá finalmente escolher uma solução de compromisso.

