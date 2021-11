Filho de Kadhafi oficializa candidatura à eleição presidencial da Líbia

O filho mais novo de Mouammar Kadhafi, Saif al-Islam, formalizou hoje a sua candidatura à eleição presidencial líbia, prevista para o mês de Dezembro. Al-Islam era tido como o provável sucessor na governação do país norte-africano, antes da morte do seu pai em Outubro de 2011. A eleição será a primeira de sufrágio directo, a decorrer na Líbia

Publicidade Continuar a ler

Saif al-Islam-Kadhafi, pressentido como o provável sucessor na liderança da Líbia, durante a vigência do seu pai Moammar al-Kadhafi, apresentou formalmente a sua candidatura à eleição presidencial de 24 de Dezembro de 2021.

O escrutínio será o primeiro de sufrágio directo na história do país norte-africano, que nos últimos dez anos se tem caracterizado por uma instabilidade política crónica.

O filho mais novo de Mouammar Kadhafi, que segundo observadores é acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ter alegadamente cometido crimes contra a humanidade, durante a intervenção militar da NATO, em 2011, que levou à queda do seu pai, formalizou a sua candidatura junto da Alta Comissão Eleitoral, em Sebha,no sul do país.

No acto de entrega da sua candidatura, Saif al-Islam Kadhafi, de 49 anos de idade, recitou um verso do Alcorão e agradeceu a todos que o têm apoiado.

Depois de vários anos de silêncio, al-Islam anunciou em Julho de 2021 o seu regresso à vida política, numa entrevista concedida ao jornal norte-americano New York Times .

Na referida entrevista Saif al-Islam, sublinhou que após uma ausência de dez anos, ele precisava que os líbios voltassem a habituar-se à sua presença.

O candidato al-Islam tinha feito declarações somente em 2014, no decurso do seu julgamento por um tribunal de Tripoli. Ele foi condenado à morte à revelia, mas em seguida perdoado pela administração rival instalada no leste da Líbia.

Por outro lado, a milícia que na altura detinha Saif al-Islam Kadhafi em Zintan, recusou entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional, e, em 2017, libertou o filho do antigo líder líbio.

Segundo Fadi Abdallah, porta-voz do tribunal de Haia, a instituição mantem a intenção de julgar al-Islam Kadhafi.

Numa declaração, as potências ocidentais, reunidas em Paris para abordar a crise Líbia, apelaram aos dirigentes, assim como aos candidatos à eleição presidencial de 24 de Dezembro de 2021, para aceitarem os resultados do escrutínio, que elas esperam ser livre, transparente e inclusivo.

Khalifa Haftar, chefe militar baseado no leste, bem como o actual Primeiro-ministro, Abdulhamid Dbeibah, poderiam também apresentar a sua candidatura à presidência líbia.

As inscrições para as candidaturas aos escrutínios presidencial e legislativo foram abertas no dia 8 de Novembro de 2021.

Inicialmente previstas para o mesmo dia que a eleição presidencial, as legislativas terão lugar em Janeiro de 2022, numa data a ser anunciada.

O processo eleitoral líbio é apoiado pelas Nações Unidas, após o cessar-fogo de um ano no conflito, que assola a Líbia desde a morte de Mouammar Kadhafi, em 20 de Outubro de 2021.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro