Líbia

Marechal Haftar, dono do poder no leste da Líbia, candidato às presidenciais

O marechal Haftar durante a mensagem em que oficializou a sua candidatura às presidenciais de 24 de Dezembro, neste dia 16 de Novembro de 2021. - LIBYA ALHADATH TV/AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O marechal Khalifa Haftar cujas forças controlam o leste e o sul da Líbia, apresentou hoje oficialmente a sua candidatura às presidenciais de 24 de Dezembro, dois dias depois do filho do antigo presidente Muamar Kadhafi, Saïf al Islam Kadhafi que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por "crimes contra Humanidade", ter igualmente entrado na corrida à liderança do país.