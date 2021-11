Estados Unidos / África

Secretário de Estado americano Antony Blinken inicia digressão em África

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, no Quénia neste dia 17 de Novembro de 2021. © Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O chefe da diplomacia americana encetou hoje oficialmente uma digressão de vários dias em África cuja primeira etapa decorre no Quénia, Antony Blinken seguindo depois para a Nigéria e o Senegal. Na agenda desta digressão estão as ameaças contra a democracia, as mudanças climáticas assim como as crises vigentes na Etiópia e no Sudão.