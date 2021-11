Sudão

Cartum acaba de viver a sua noite mais sangrenta desde o golpe de 25 de Outubro

Manifestantes pró-democracia erguendo barricadas nas ruas de Cartum. no dia 17 de Novembro de 2021. © AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

As forças de segurança sudanesas dispersaram hoje com gás lacrimogéneo dezenas de pessoas que continuavam a manifestar contra o golpe militar do passado dia 25 de Outubro, poucas horas depois da noite mais sangrenta desde que o general Abdel Fattah al-Burhane afastou por completo os civis do poder no Sudão.