Sudão/Política

Regresso de Primeiro-ministro de transição política em Sudão depois de acordo

O general Abdel Fattah al-Burhan (E) e o Primeiro Ministroi Abdalla Hamdok , mostram os documentos do acordo que restabelece na sua função de chefe do governo de transição, no decurso da cerimónia decorrida a 21 de de Novembro de 2021, no palácio presidencial de Cartum. - AFP

Texto por: RFI 2 min

Abdalla Hamdok, o Primeiro-ministro sudanês do período de transição, que tinha sido destituído no mês passado por um golpe militar, foi restabelecido na função, após um acordo destinado a revogar a tomada do poder pelo general Abdel Fattah al-Burhan. Independentemente do acordo, os protestos continuam no Sudão, tendo sido registada a morte de um adolescente.