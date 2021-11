Nova variante de coronavírus encontrada em África do Sul preocupa

A nova variante de coronavírus, detectada na África do Sul, leva países a proibir os seus concidadaõs de viajar para o país da África austral. A Grã-Bretanha implementou a 26 de Novembro de 2021 a proibição e vai submeter a quarentena todas as pessoas que regressem de viagem da África do Sul.

Uma nova variante do coronavírus que causa a covid 19 recém-identificada que se espalhou na África do Sul é a mais preocupante que as autoridades de saúde britânicas já viram, pois tem o dobro do número de mutações da variante Delta, incluindo algumas associadas à evasão da resposta imunológica.

A variante B.1.1.529 tem um número “extremamente elevado” de mutações, de acordo com cientistas sul-africanos, que já tinham detectado a variante Beta, contagiosa.

Na fase actual os cientistas não têm a certeza da eficácia das vacinas anti-Covid-19 contra esta nova forma do vírus.

Menos de 100 amostras foram identificadas até à data e a Organização Mundial de Saúde afirma que está a monitorar a nova cepa. A variante, também foi descoberta em Hong Kong e no Botswana.

A nova forma de coronavírus espalhou-se rapidamente pela província de Gauteng, na África do Sul, onde se situa Joanesburgo, centro económico da África do Sul, assim como a capital, Pretória.

Em resposta, a Grã-Bretanha e alguns países da União Europeia proibiram todas as viagens ao país da África austral e a mais cinco Estados africanos, devido ao risco associado à nova variante detectada na África do Sul.

Os viajantes britânicos que regressarem desses destinos terão de ficar em quarentena.

No entanto, o governo sul-africano considerou que o Reino Unido precipitou-se na sua decisão, ao colocar a África do Sul novamente na lista de proibição de viagens do país.

A ministra sul-africana das Relações Internacionais, Naledi Pandor, afirmou que o governo vai entrar em contacto com as autoridades britânicas, para que estas reconsiderem a sua decisão.

A África do Sul solicitou uma reunião urgente com um grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a evolução do vírus, para discutir sobre a nova variante.

Ouça aqui a correspondência de Mariamo Hassamo.

Correspondência Mariama Hassamo 26 11 2021

