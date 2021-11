África do Sul/ relações internacionais

Nova variante de coronovírus impulsiona restrições à escala global

Passageiros que aguardavam no Aeroporto Oliver Tambo de Johannesburg um voo da Air France com destino a Paris , no dia 26 de Novembro de 2021, logo após o anúncio de restrições que vão ser aplicadas aos viajantes provenientes da África do Sul e de mais sete países, devido à emergência da Omicron, nova variante do coronavírus ligada à pandemia de Covid-19. © AP

Texto por: RFI 1 min

A nova variante de coronavírus que emergiu na África do Sul, denominada Omicron, leva a Europa, incluindo Rússia, e os Estados Unidos a suspender a entrada de estrangeiros provenientes do território sul-africano e de outros Estados vizinhos na África austral. As autoridades sanitárias holandesas isolaram 61 passageiros vindos da África do Sul, que testaram positivo a Covid-19, para analisar se as pessoas foram infectadas com a referida variante.