Exército ugandês autorizado a lutar contra rebeldes em Congo Democrático

O Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi aprovou a 26 de Novem bro de 2021 a entrada do Exército do Uganda nas regiões do Ituri e do Norte Kivu, para lutar contra os rebeldes armados das chamadas Forças Aliadas Democráticas, que têm atacado civis e militares congoleses. © Ikulu ya Kinshasa DRC

Texto por: RFI 2 min

As autoridades da República Democrática do Congo autorizaram o exército do vizinho Uganda a lutar contra o grupo rebelde armado, Forças Democráticas Aliadas, (ADF na sigla inglesa), nas regiões do Ituri e do Norte Kivu. Segundo a RFI, o governo de Kinshasa deu autorização para que as forças armadas ugandesas possam entrar no território congolês. O pedido foi formulado pelo Presidente Yoweri Museveni e aprovado pelo seu homólogo congolês Félix Tshisekedi.