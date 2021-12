África do Sul sofre com o isolamento aéreo da região

A economia sul-africana arrisca-se a sofrer o impacto do isolamento da África austral em relação a muitos países do mundo: aqui um bairro de negócios de Pretória (Imagem de ilustração).

A África do Sul, e outros países da África austral, arriscam-se a sofrer o impacto económico das medidas proibindo viagens de e para a região devido ao aparecimento em território sul-africano da nova variante da Covid-19, Ómicron.Muitos são desde já os passageiros bloqueados devido à medida.

Publicidade Continuar a ler

Desde que as autoridades sanitárias e cientistas sul-africanos anunciaram a descoberta da nova variante B.1.1.529, a comunidade internacional e alguns países africanos como Angola, Ruanda, Seychelles, Maurícias e Egipto responderam com proibições de viagens aos países da África Austral.

Muitos países europeus adoptaram também idêntica medida.

A suspensão de voos internacionais, devido à descoberta na vizinha África do Sul da nova variante Ómicron da Covid-19, caiu como um balde de água fria para esses países

Há receios de que as proibições de viagens impostas à África do Sul por alguns membros da comunidade internacional na sequência da detecção da variante Omicron COVID-19 possam ter um impacto devastador no sector do turismo.

Durante esta época do ano, a África do Sul acolhe normalmente dezenas de viajantes internacionais que investem os seus dólares, euros e libras na economia local.

O analista político angolano José Gama, radicado na África, do sul falou aos microfones da RFI sobre as restrições.

"Temos muitos países aqui, como a África do Sul, que vive e depende muito do turismo. E essas restrições quanto aos voos acabaram por afectar fortemente a economia sul-africana, também aqui dos países da região. Por exemplo temos também Moçambique que depende, em certa parte, da África do Sul. Cerca de 2,6% das exportações da África do Sul vão para Moçambique."

A moçambicana Ana Cristina viu a sua viagem cancelada com destino a Lisboa para tratamento médico.

"Tinha voo marcado de Joanesburgo para Portugal. Infelizmente os voos foram cancelados, ainda aguardamos das autoridades para saber como será daqui para a frente. Tinha visita médica para a próxima semana. E são custos que ninguém vai suportar. "

E o estudante angolano Nelson Ribeiro receia ir para Angola com medo de não poder voltar a tempo para as aulas.

"Para nós estudantes angolanos na África do Sul, o impacto é muito mau ! Só temos férias de um mês e depois retornamos às aulas em Janeiro. Então não sei se vale a pena ir para casa !

No entanto o Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa instou uma vez mais os países que proibiram as viagens à África Austral devido à descoberta da variante Omicron do Covid-19 a reverterem estas decisões, descrevendo-as como discriminatórias, não científicas e contraproducentes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro