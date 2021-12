África Subsariana continua a liderar número de casos e de óbitos de malária

Foi publicado hoje o relatório mundial da OMS sobre a malária. De acordo com este documento, a África subsaariana continua a ser de longe a região do mundo mais afectada pelo paludismo, concentrando 95% de todos os casos e 96% das mortes registadas globalmente em 2020.

Ao referir que foram registados no ano passado 228 milhões de casos de malária naquela região do globo, a OMS constatou um aumento do óbitos da ordem dos 12% comparativamente com o ano anterior.

Segundo o relatório da OMS, 6 países da África subsaariana registam mais de metade do total dos casos a nível mundial. São eles a Nigéria (27%), a República Democrática do Congo (12%), o Uganda (5%), Angola (3,4%) o Burkina Faso (3,4%) e Moçambique (4%).

Com 10 milhões de casos e quase 24 mil mortos, este último país faz parte dos 4 que registaram mais de metade dos óbitos, Moçambique tendo registado uma taxa de mortalidade ligada à malária de 3,8%, muito embora esta taxa tenha vindo a diminuir naquele país comparativamente aos anos anteriores.

Entre os países lusófonos, apenas Cabo Verde e São Tomé e Príncipe registaram zero mortes por malária em 2020, pelo segundo ano consecutivo. Já entre os 12 países que registaram aumentos da taxa de mortalidade devido à malária, estão incluídos Angola, com cerca de 16 mil mortes, o que representa 2,6% do total e coloca este país no 9° lugar dos país com mais óbitos, bem como a Guiné-Bissau, onde se registaram 175 mil casos e 1.021 mortos de paludismo em 2020, o que traduz um sensivel aumento comparativamente aos dados de 2015 (136 mil casos e 768 mortes).

