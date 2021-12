Senegal/Relações internacionais

Fórum de segurança em Dacar apela a consenso em África contra terrorismo

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, apelou no dia 6 de Dezembro de 2021 em Dacar, os países africanos a chegarem a um consenso na luta contra o terrorismo. Flickr/CC/Chatham House/©Suzanne Plunkett 2017

Texto por: RFI 3 min

Teve início na segunda-feira em Dacar a sétima edição do "Fórum sobre a Paz e Segurança em África ", com a participação de várias personalidades, nomeadamente o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. O encontro tem como objectivo reflectir sobre soluções tendentes a eliminar a violência e as guerras do continente africano, actualmente confrontado com uma vaga de terrorismo. Moussa Faki Mahamat, chamou a atenção para as implicações do terrorismo em África.