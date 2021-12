Cimeira de CEDEAO discute sobre moeda única e situação no Mali e Guiné-Conacri

A cimeira dos chefes de Estado da CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que teve início domingo em Abuja , capital federal da Nigéria, vai abordar as questões de uma moeda única, a luta contra as mudanças climáticas, assim como a situação política no Mali e na Guiné-Conacri, dois países onde os militares tomaram o poder através de golpes de Estado.

Na agenda da cimeira dos chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, estão as discussões sobre uma moeda única, a luta contra as mudanças climáticas,as questões maliana e conacri-guineense, bem como a reforma das instituições do referido bloco africano.

No que diz respeito à situação no Mali, actualmente governado por uma junta militar, o presidente de transição, o coronel Assimi Goïta, comprometeu-se perante a CEDEAO a comunicar, antes do final de Janeiro de 2022, o calendário eleitoral com vista à um regresso ao poder de um governo civil.

Göita que chegou ao poder na sequência de dois golpes de Estado, em Agosto de 2020 e Maio de 2021, escreveu ao presidente em exercício da CEDEAO, o chefe de Estado Gana, Nana Akufo-Addo, para em nome do povo do Mali, comprometer-se a estabelecer, o mais tardar até 31 de Janeiro, um calendário eleitoral.

Segundo os analistas, o coronel Goïta deseja sobretudo evitar a implementação de mais sanções ao Mali, cujos activos financeiros foram congelados e os dirigentes implicados em manobras para retardar as eleições, proibidos de viajar no espaço da CEDEAO.

A situação política na Guiné-Conacri, onde uma junta militar, liderada pelo coronel Mamady Doumbouya tomou o poder recentemente e destitiu o presidente Alpha Condé , também está na agenda de trabalhos da cimeira.

José Maria Neves,eleito a 9 de Novembro de 2021, Presidente de Cabo Verde, participa pela primeira vez , como chefe de Estado, a uma cimeira da CEDEAO. O outro presidente de um Estado lusófono presente, é Umaro Sissoco Embaló da Guiné-Bissau.

Os Estados-membros da CEDEAO são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Libéria, Mali, Níger,Nigéria, Senegal, Sierra Leoa e Togo.

