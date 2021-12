CEDEAO admite novas sanções para o Mali

Assimi Goita, Presidente de transição do Mali. 7 de Junho de 2021. AFP - ANNIE RISEMBERG

Texto por: RFI 1 min

A CEDEAO ameaçou impor novas sanções ao Mali se não se realizarem as eleições marcadas para 27 de Fevereiro. Ainda durante a 60ª cimeira da organização, em Abuja, na Nigéria, o bloco das 15 nações africanas decidiu manter as sanções contra a junta que tomou o poder na Guiné-Conacri a 5 de Setembro e exigiu um calendário para o regresso dos civis à liderança do país.