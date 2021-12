#Madagáscar/Luto Nacional

Dia de luto nacional em Madagáscar

Imagem de arquivo. AFP - ROBERTO SCHMIDT

Texto por: RFI 1 min

Esta quinta-feira, é dia de luto nacional em Madagáscar, na sequência do naufrágio de um cargueiro, na segunda-feira, em que morreram, pelo menos, 85 pessoas, e da queda de um helicóptero durante as operações de buscas. Em poucas horas, dois acidentes ao largo da costa nordeste ensombraram o final do ano no país.