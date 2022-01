África do sul despediu-se de Desmond Tutu, o ícone da luta contra o Apartheid

A África do Sul despediu-se neste sábado do arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, num funeral modesto e com honras de Estado.

A África do Sul despediu-se neste sábado do arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, num funeral modesto e com honras de Estado. O seu último local de descanso será dentro da Catedral de São Jorge, onde foi sepultado após a sua cremação.

Desmond Tutu um dos rostos mais visíveis da luta contra o Apartheid, o regime racista na África do Sul, morreu no domingo passado aos 90 anos, provocando luto entre os sul-africanos e tributos dos líderes mundiais

Famoso pela sua modéstia, Tutu deu instruções para uma cerimónia simples, com um caixão barato, doações para caridade em vez de tributos florais, seguidos de uma cremação ecológica.

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa fez o elogio principal no funeral oficial do estado no qual apenas 100 pessoas estiveram presentes por causa das restrições do coronavírus.

Ramaphosa descreveu Tutu como um "cruzado na luta pela liberdade, pela justiça, pela igualdade e pela paz". Não só na África do Sul, mas também em todo o mundo".

"Se queremos compreender um ícone global para sermos alguém de grande estatura moral, de qualidades excepcionais, e de serviço à humanidade, não pode haver dúvida de que se refere ao homem que estamos a colocar para descansar hoje", disse o presidente.

O corpo do líder religioso esteve em câmara ardente na cidade do Cabo na África do Sul desde quinta-feira.

Após o fim do 'Apartheid' em 1994, quando a África do Sul se tornou uma democracia, Tutu presidiu à Comissão Verdade e Reconciliação, instituição que documentou as atrocidades durante o regime de segregação racial e procurou promover a reconciliação nacional.

