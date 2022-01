Sudão : polícia ataca com gás lacrimogénio, mas não dispersa manifestantes

A polícia sudanesa atacou com gás lacrimogéneo os manifestantes que lutam contra a junta militare contra o golpe de outubro, junto ao palácio presidencial em Cartum.

As forças de segurança tentam, desta forma, fazer dispersar a concentração e os revoltosos que queimam pneus e barricam as ruas com pedras, segundo testemunhas oculares.

Milhares de pessoas manifestam-se, esta terça-feira, por todo o Sudão, gritando palavras de ordem contra o exército e contra o golpe militar de outubro que acabou com o período de transição para democracia que se vivia no país.

O forte dispositivo de segurança, estacionado por toda a capital, esta terça-feira, nomeadamente, a polícia anti-motim, forças paramilitares e o próprio exército, não dissuadiu as manifestações organizadas pela Associação dos profissionais sudaneses, que exige um poder civil, na sequência da demisssão, há dois dias, do primeiro ministro civil.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, entretanto, esta segunda-feira, “ter tomado nota” da demissão do primeiro ministro sudanês, e o chefe da Liga Árabe apelou a “uma acção urgente” para resolver a crise no Sudão.

Recorde-se que após o golpe militar de 25 de outubro, 57 manifestantes foram mortos, como adianta um sindicato dos médicos pró-democracia.

