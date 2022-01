Futebol/CAN2022

CAN 2022: Senegal e Guiné-Conacri entram com o pé direito na prova

Sadio Mané (esquerda), avançado do Liverpool, apontou o único tento no triunfo do Senegal perante o Zimbabué por 1-0. © Pius Utomi EKPEI AFP

Texto por: Marco Martins 1 min

Segundo dia do CAN 2022 com os jogos do Grupo B. O Senegal e a Guiné-Conacri venceram os respectivos jogos na cidade de Bafoussam nos Camarões, onde decorre a prova.