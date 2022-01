CEDEAO impõe duras sanções ao Mali

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) anunciou este domingo, 9 de Janeiro, que vai impor novas sanções contra o Mali, uma vez que a Junta Militar que lidera o país recusou realizar eleições a 27 de Fevereiro deste ano e, consequentemente, devolver o poder aos civis.

Assim sendo e como forma de represália, a CEDEAO decidiu adoptar duras sanções contra este país africano.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental ordenou a retirada de todos os embaixadores das 15 nações africanas de Bamako, capital maliana e o congelamento das contas dos membros da Junta Militar.

Para além disso, vai existir ainda a suspensão de todas as transacções comerciais com o Mali, à excepção de produtos básicos e medicamentos e também o fecho de fronteiras terrestres e aéreas com o país.

Estas decisões foram tomadas numa reunião extraordinária da CEDEAO que decorreu em Acra, capital do Gana, após o governo interino do Mali ter apresentado um cronograma com datas muito longínquas ( de 6 meses a 5 anos) para a realização de eleições.

Os golpistas utilizaram como argumento a insegurança que se vive no país, nomeadamente, em matéria de terrorismo, com a presença de vários grupos "jihadistas" em terreno maliano.

A CEDEAO considerou esta data completamente desproporcional e alegou que este prazo temporal é “inaceitável”.

Estas sanções começaram a ser aplicadas ontem, "com efeito imediato" e só "serão suspensas após a finalização de um cronograma satisfatório", disse a CEDEAO, em comunicado.

Autoridades do Mali reagem às sanções

As autoridades do Mali já reagiram às sanções impostas pela CEDEAO e condenaram "veementemente" estas medidas, que consideram "ilegais".

Para além disso, acusaram os membros da CEDEAO de serem "instrumentalizados" por "poderes extra-regionais", sem contudo darem mais pormenores sobre estas acusações.

De acordo com o princípio da reciprocidade, o governo do Mali decidiu retirar os seus embaixadores dos Estados membros da CEDEAO e fechar igualmente as suas fronteiras com esses países.

Para além disso, a Junta Militar difundiu uma mensagem a tranquilizar a população, garantindo que o abastecimento normal dos bens de primeira necessidade será garantido.

De salientar que no final do mês de Maio, a CEDEAO já tinha avançado com algumas sanções, nomeadamente, a suspensão do Mali de todas as instituições comunitárias. Em causa, o duplo golpe de Estado perpetrado pelos militares em Agosto de 2020 e em 24 de Maio de 2021.

