CAN 2022: Marrocos e Gabão alcançaram triunfos importantes

O segundo dia do CAN 2022 terminou com o Grupo C. Marrocos e Gabão alcançaram os três pontos nesta primeira jornada.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial,

A Selecção marroquino entrou com o pé direito na prova ao derrotar o Gana por 1-0 num jogo que decorreu no Estádio Ahmadou-Ahidjo, em Yaoundé na capital camaronesa. O único tento da partida foi apontado pelo avançado Sofiane Boufal, de 28 anos, que actua no Angers em França.

Este triunfo permite a Marrocos liderar o Grupo C juntamente com o Gabão, ambas as equipas com três pontos

Quanto Gabão derrotou as Ilhas Comores por 1-0, no Estádio Ahmadou-Ahidjo em Yaoundé na capital camaronesa, com um tento apontado pelo avançado Denis Bouanga, atleta que actua no Saint-Etienne em França.

Na segunda jornada, a 14 de Janeiro, Marrocos defronta as Ilhas Comores, enquanto o Gana vai medir forças com o Gabão.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro