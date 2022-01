Futebol/CAN2022

CAN 2022: Cabo Verde tenta alcançar apuramento frente ao Burkina Faso

Júlio Tavares, avançado cabo-verdiano, apontou o único tento no ttriunfo de Cabo Verde por 1-0 frente à Etiópia. © FMM / Pierre René-Worms

Marco Martins

A segunda jornada do Campeonato Africano das Nações de futebol começa nesta quinta-feira 13 de Janeiro com os encontros do Grupo A: Camarões-Etiópia e Cabo Verde-Burkina Faso.