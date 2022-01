#Mali/CEDEAO

Mali: Dia de marchas contra sanções da CEDEAO

Bamako, Mali. 27 de Maio de 2021. AFP - MICHELE CATTANI

Texto por: RFI 1 min

A Junta Militar no poder no Mali convocou, para esta sexta-feira, manifestações em todo o país contra as sanções da CEDEAO. Os militares querem exibir o apoio da população depois de terem faltado, mais uma vez, à promessa de organizar eleições em Fevereiro e de terem proposto o prolongamento do governo de transição até 2027.