CAN 2022: Guiné-Bissau perdeu jogo polémico frente ao Egipto por 0-1

A Guiné-Bissau defrontou e perdeu por 0-1 frente ao Egipto, no Estádio Roumdé Adjia em Garoua no norte dos Camarões, num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da fase de grupos do Campeonato Africano das Nações de futebol Camarões.

O ambiente dentro do estádio estava ao rubro no Roumdé Adjia em Garoua. O público esteve presente para os dois encontros do dia com o triunfo por 3-1 da Nigéria perante o Sudão e com a vitória do Egipto por 1-0 frente à Guiné-Bissau.

Guiné-Bissau sem medo

Uma vitória era necessária para os Djurtus garantirem um apuramento inédito para os oitavos-de-final da prova.

No entanto, a tarefa não era fácil frente ao Egipto, selecção que venceu sete vezes o Campeonato Africano das Nações e que perdeu no primeiro jogo perante a Nigéria por 1-0.

Nos minutos iniciais, os Djurtus conseguiram criar perigo graças a iniciativas do médio Panutche Camará, bem como dos extremos Steve Ambri e Piqueti.

No seu todo o sector ofensivo, que contava também com Moreto Cassamá e Mama Baldé, dava dores de cabeça à defesa egípcia.

Igual situação do outro lado do campo com o avançado do Liverpool, Mohamed Salah, que queria corrigir o resultado da primeira jornada e levar, literalmente, às costas a sua selecção.

No fim da primeira parte permanecia o empate sem golos.

Mohamed Salah resolve o jogo

A segunda parte começou como a primeira. Cada uma das equipas consegue criar perigo, mas ninguém consegue encontrar o caminho para o fundo da baliza.

Fali Candé, lateral-esquerdo, ainda tentou a sua sorte num livre directo, mas a bola passou a poucos centímetros da baliza do guarda-redes egípcio, El-Shenawi.

Os minutos passavam sem golos, mas um homem decidiu mudar o rumo dos acontecimentos, Mohamed Salah.

Aos 69 minutos de jogo, o avançado do Liverpool, dentro da área, rematou para o fundo da baliza do guarda-redes guineense Jonas Mendes.

Os Djurtus reagiram e tentaram chegar ao empate, o que conseguiram ao minuto 82 quando Mama Baldé rematou de pé direito para o fundo da baliza. No entanto, os egípcios contestaram a decisão de validar o tento.

O árbitro decidiu consultar o VAR - vídeo-árbitro - e invalidar o golo apontado pelo avançado guineense Mama Baldé. Uma decisão contestada pela Guiné-Bissau, mas o árbitro acabou por assinalar uma falta cometida por Mama Baldé.

Os egípcios venceram pela margem mínima por 0-1 frente aos guineenses que sofreram a primeira derrota na prova, isto num encontro em que o golo invalidado de Mama Baldé ainda vai dar muito que falar.

De notar que os Djurtus jogaram sem a presença do selecionador Baciro Candé no banco de suplentes visto que está positivo à Covid-19.

Nigéria nos oitavos-de-final

No outro encontro do Grupo D, a Nigéria garantiu o apuramento para os oitavos-de-final ao derrotar o Sudão por 3-1.

Os tentos nigerianos foram apontados pelos avançados Samuel Chukwueze, Taiwo Awoniyi e Moses Simon. Quanto ao golo sudanês foi da autoria do médio Walieldin Khedr.

Na tabela classificativa, a Guiné-Bissau ocupa o terceiro lugar com um ponto, os mesmos do que os sudaneses. A Nigéria lidera o Grupo D com seis pontos e está apurada para os oitavos, enquanto o Egipto subiu ao segundo lugar com três pontos.

Recorde-se que duas outras selecções já carimbaram o passaporte para a fase seguinte, os Camarões e Marrocos.

A selecção guineense de futebol. CAN 2022. © AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

