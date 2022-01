Morreu Ibrahim Boubacar Keita, antigo presidente do Mali, deposto em 2020 por um golpe de estado. A notícia da sua morte é avançada pela AFP.

Publicidade Continuar a ler

Eleito presidente do Mali em Setembro de 2013, Ibrahim Boubacar Keita acabou por ser retirado da cadeira do poder através de um golpe de estado em Agosto de 2020. A notícia da sua morte é avançada pela agência de notícia AFP que cita fonte familiar.

O presidente Ibrahim Boubacar Keïta faleceu esta manhã, pelas 9h locais na sua residência, precisa a AFP. Informação que foi, de resto, confirmada por vários membros da sua família.

A causa da morte não foi avançada.

IBK, que se intitulava de esquerda, conheceu uma ascensão fulgurante durante a presidência de Alpha Oumar Konaté (1992-2002), o primeiro presidente da era democrática no Mali. Boubacar Keita foi primeiro-ministro do país de 1994 a 2000.

Chegou ao Palácio de Koulouba, sede da presidência maliana em Bamaco, em Setembro de 2013. Foi reeleito em 2018 face a Soulaïla Cissé, na altura líder da oposição, falecido em Dezembro de 2020 com Covid-19.

Dois anos após o início do seu segundo mandato, Ibrahim Boubacar Keïta foi deposto por um golpe de Estado, depois de semanas de manifestações contra a forma como lidava com a insurgência jihadista e contra a sua incapacidade em reverter as dificuldades da economia do país.

O golpe de estado que depôs Ibrahim Boubakar Keita, em Agosto de 2020, foi seguido de um outro em Maio de 2021.

A junta dirigida pelo coronel Assimi Goïta anunciou a intenção de dirigir o país durante vários anos, quando antes se tinha comprometido em organizar eleições presidências e legislativas a 27 de Fevereiro de forma a devolver o poder aos civis.

O Mali, submerso numa grave crise de segurança e política desde o início da insurgência jihadista em 2012, enfrenta desde há uma semana pesadas sanções da CEDEAO.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro