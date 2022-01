CAN 2022: Argélia à porta da eliminação, Gâmbia a um passo dos oitavos

A Argélia, detentora do título, está a um passo de ficar fora do Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre nos Camarões. No sentido contrário, a Gâmbia tem sido uma das surpresas deste torneio.

Publicidade Continuar a ler

A selecção argelina ocupa o último lugar do Grupo E com um ponto e está cada vez mais próxima de ser afastada do Campeonato Africano das Nações de futebol.

No passado domingo, e isto após 35 jogos sem perder, a Argélia foi surpreendida pela Guiné Equatorial por 0-1.

O único tento foi apontado pelo defesa Esteban Obiang Obono aos 70 minutos de jogo.

Os argelinos nunca conseguiram encontrar o caminho para o fundo da baliza do guarda-redes Jesús Owono.

A Argélia ocupa o 4° lugar na tabela classificativa com 1 ponto, atrás da Serra Leoa com dois, da Guiné Equatorial com três e do líder, a Costa do Marfim, com quatro.

Na última jornada, a 20 de Janeiro, a Guiné Equatorial vai defrontar a Serra Leoa, enquanto os argelinos vão medir forças com os marfinenses.

De notar que a Costa do Marfim empatou a duas bolas frente à Serra Leoa.

Gâmbia líder no Grupo F

A Gâmbia e o Mali lideram o Grupo F com quatro pontos, isto após o empate a uma bola entre as duas selecções. O tento dos malianos foi apontado pelo avançado Ibrahima Koné, de grande penalidade, enquanto o golo gambiano foi da autoria do avançado Musa Barrow.

A Gâmbia, estreante na prova, está a um passo de seguir em frente no Campeonato Africano das Nações de futebol.

De notar que no outro encontro do grupo, a Tunísia esmagou a Mauritânia por 4-0. Os golos foram apontados pelo defesa Hamza Mathlouthi, pelo avançado Seifeddine Jaziri e pelo avançado Wahbi Khazri que bisou.

Os tunisinos ocupam o terceiro lugar com três pontos, enquanto a Mauritânia está no último lugar sem nenhum ponto e já está eliminada.

Na derradeira jornada, a 20 de Janeiro, a Gâmbia mede forças com a Tunísia, enquanto a Mauritânia defronta o Mali.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro