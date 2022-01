Futebol/CAN2022

CAN 2022: Salima Mukansanga, primeira árbitra na prova

Salima Mukansanga, primeira árbitra num CAN. © Pierre René-Worms/RFI

Texto por: Marco Martins 1 min

Jogo histórico no Campeonato Africano das Nações de futebol. Salima Mukansanga tornou-se na primeira árbitra a apitar num jogo do CAN. O encontro terminou com um triunfo do Zimbabué por 2-1 frente à Guiné Conacri.