Guiné Conacri

Presidente deposto da Guiné Conacri deixou o país por motivos de saúde

Alpha Condé em comício político a 12 de Outubro de 2020, na Guiné Conacri. Carol Valadee/RFI

Texto por: RFI 2 min

O presidente deposto da Guiné Conacri, Alpha Condé, saiu ontem do seu país com o acordo da junta militar que tomou o poder em Setembro do ano passado. De acordo com órgãos de comunicação locais, o ex-presidente voou para os Emirados Árabes Unidos para seguir tratamentos médicos.