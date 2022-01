CAN 2022: Gana eliminado, Marrocos e Gabão nos oitavos

A primeira surpresa deste Campeonato Africano das Nações de futebol ocorreu na terça-feira 18 de Janeiro com a eliminação do Gana. Os ganeses perderam por 2-3 frente às Ilhas Comores e terminaram no último lugar no Grupo C, enquanto Marrocos e Gabão apuraram-se para os oitavos.

A terceira e última jornada prosseguiu na terça-feira 18 de Janeiro. No Grupo C, Marrocos e Gabão apuraram-se diretamente para os oitavos, enquanto as Ilhas Comores terminaram no terceiro lugar e ainda podem carimbar o passaporte para a próxima fase.

Gana derrotado, André Ayew expulso

O Gana, após uma derrota por 0-1 frente a Marrocos e um empate a uma bola frente ao Gabão, precisava de um triunfo diante das Ilhas Comores para poder seguir em frente.

No entanto, o jogo não decorreu como previsto para os ganeses. As Ilhas Comores venceram por 2-3, em Garoua, no norte dos Camarões. Os três tentos foram apontados pelo avançado El Fardou Bem e pelo médio Ahmed Mogni que bisou.

Os ganeses, que jogaram com dez atletas após a expulsão de André Ayew, marcaram dois golos da autoria do avançado Richmond Boakye e do defesa Alexander Djiku.

Com este resultado, o Gana ficou no último lugar com um ponto, enquanto as Ilhas Comores terminaram no terceiro lugar com três pontos e ainda podem ser um dos melhores terceiros colocados, seguindo assim em frente na prova.

Gabão e Marrocos empataram

Marrocos empatou a duas bolas frente ao Gabão em Yaoundé, a capital camaronesa. Os tentos marroquinos foram apontados pelo avançado Sofiane Boufal e pelo defesa do PSG, Achraf Hakimi.

Quanto aos tentos dos gaboneses foram da autoria do avançado Jim Allevinah e do defesa marroquino na própria baliza, Nayef Aguerd.

Com este empate, Marrocos acabou no primeiro lugar com sete pontos, à frente do Gabão com cinco.

Os dois países seguem para os oitavos-de-final. O Gabão já sabe que vai defrontar o Burkina Faso a 23 de Janeiro em Limbé.

