CAN 2022: Cabo Verde nos oitavos, Guiné-Bissau eliminada

Kenny Rocha (esquerda), médio de Cabo Verde, foi eleito homen do jogo no triunfo por 1-0 frente à Etiópia.

Ponto final na fase de grupos do CAN para os países lusófonos. Cabo Verde apurou-se para os oitavos de final da competição. Por outro lado, a Guiné-Bissau foi eliminada ao perder, na quarta-feira 19 de Janeiro, com a Nigéria.

Publicidade Continuar a ler

A felicidade para uns, a decepção para outros. A derrota desta quarta-feira, 19 de Janeiro, da Guiné-Bissau por 0-2 frente à Nigéria, acabou por beneficiar Cabo Verde que termina como um dos quatro melhores terceiros colocados e, por isso, segue em frente na prova.

Os Djurtus, que tinham um ponto antes da derradeira jornada, tinham de vencer obrigatoriamente os nigerianos para ter uma hipótese de carimbar o passaporte para os oitavos.

No entanto, os guineenses perderam por 0-2 em Garoua, no norte do país. A Guiné-Bissau terminou no último lugar do Grupo D com um ponto, os mesmos que o Sudão que, no entanto, marcou um golo na prova, ao contrário dos guineenses.

Quanto a Cabo Verde, que ficou no terceiro lugar no Grupo A com quatro pontos, consegue terminar nos quatro melhores terceiros classificados e segue, por isso, em frente no CAN.

Nos oitavos-de-final, os Tubarões Azuis defrontam o Senegal em Bafoussam, a 25 de Janeiro.

Crónica de Marco Martins 20-01-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro