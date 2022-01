CAN 2022: Mali, Gâmbia e Tunísia nos oitavos

O Mali venceu por 2-0 a Mauritânia no CAN 2022.

Já são conhecidos os três últimos países apurados - Mali, Gâmbia e Tunísia - para os oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações de futebol que decorre nos Camarões.

Os últimos jogos da fase de grupos do CAN 2022, que decorre em território camaronês, decorreram nesta quinta-feira, 20 de Janeiro.

Mali, primeiro no Grupo F

O Mali venceu por 2-0 a Mauritânia, no Estádio Japoma em Douala, com golos apontados pelo defesa Massadio Haïdara e pelo avançado Ibrahima Koné, de grande penalidade.

Aliás, Ibrahima Koné já apontou três golos nesta competição, todos de grande penalidade.

Com este triunfo, o Mali terminou no primeiro lugar com sete pontos, os mesmos do que a Gâmbia, no entanto no conjunto dos três jogos, os malianos têm uma diferença de golos de +3, enquanto os gambianos têm +2.

Quanto à Mauritânia acabou no quarto e último lugar sem nenhum ponto. É o único país a ter terminado a fase de grupos sem nenhum ponto e unicamente com derrotas: 0-1 frente à Gâmbia, 0-4 perante a Tunísia, e 0-2 diante do Mali.

No que diz respeito ao outro jogo do Grupo F, a Gâmbia venceu por 1-0 frente à Tunísia, num encontro que decorreu em Limbé. O único tento foi apontado pelo médio Ablie Jallow.

Mali, Gâmbia e Tunísia apuraram-se para os oitavos.

